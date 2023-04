Recruté cet hiver par le Havre AC, Samuel Grandsir (26 ans) commence à prendre ses marques . L’ancien joueur de Monaco compte aider son nouveau club à maintenir sa série d’invincibilité.

Auteur du but victorieux, son tout premier sous les couleurs du Havre AC, samedi 1er avril 2023 à Pau (1-0), Samuel Grandsir s’est enfin hissé à la hauteur des attentes suscitées par son arrivée. Venu de Los Angeles Galaxy (Etats-Unis), l’ailier était en manque de rythme. «Je manquais d’automatismes, de sensations, dans la mesure où je suis resté presque quatre mois sans jouer », affirme Grandsir.

Le compère d’attaque du sénégalais Jamal Thiaré soutient qu’il retrouve ses sensations rapidement. C’est le fait d’arriver dans une équipe qui a facilité son adaptation. En effet depuis la défaite (1-0) contre Valenciennes lors de la deuxième journée du championnat le Havre ne connait plus la défaite.

« On ne peut pas avoir un trou, par ce que toutes les équipes veulent mettre un terme à notre longue série d’invincibilité nous, notre défi, c’est d’être champions, tout simplement. Et pour ça, il faut avoir une mentalité de champions et donc gagner», déclare Samuel Grandsir.

Ce samedi, le Havre affronte Guingamp à 17h pour essayer de conforter davantage sa place de leader du championnat de ligue 2.

