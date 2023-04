On peut désormais dire qu’il a retrouvé la confiance et le chemin des filets. Keita Balde Diao a inscrit un deuxième but d’affilée avec son club. Cette fois-ci, c’est sa première dans le championnat russe lors du match nul (3-3) entre Spartak et Dynamo.

Spartak recevait l’autre club de la ville de Moscou, le Dynamo, dans le 185e derby le plus ancien de la Russie. Les deux équipes ont livré une rude bataille sur la pelouse du stade Otkritie Bank Arena. Pour la 5e fois depuis 2015, les deux équipes se sont neutralisées. Toutefois, depuis 2016, le Spartak n’avait pas réussi à marquer autant de buts dans ce duel. Ainsi, le compteur à but de la partie a démarré à la 7e minute avec Aleksandr Sobolev qui ne passera certainement pas une si belle soirée.

Titularisé pour la première fois en championnat, Keita Balde Diao qui était à la pointe de l’attaque s’est montré dangereux dés les premières minutes. Il est d’ailleurs à l’origine de l’action menant à l’ouverture du score. Puis va inscrire le deuxième but des Gladiateurs, un peu avant la pause (40′). Donnant ainsi l’avantage à son équipe avant que Sobolev n’offre un but à l’adversaire. À la mi-temps, Spartak et Dynamo se partageaient déjà les points (2-2). Le rythme s’est intensifié en seconde période où l’arbitre a sorti 5 fois le carton jaune. C’est un pénalty à la 87′ minute qui permettra à Spartak d’arracher le nul (3-3) et cette fois-ci Sobolev s’est bien racheté, inscrivant au passage un doublé.

Notons que Keita Balde Diao a été remplacé à la 61e minute. Buteur mardi passé en coupe, il inscrit son deuxième but d’affilée avec son club. De quoi motiver davantage le Lion de la Teranga qui n’a pas prit part à la coupe du monde et au dernier regroupement de l’équipe nationale en mars passé.

Давили на ворота соперника и имели моменты, но в конце встречи смогли вырвать лишь ничью… 3:3 в дерби #СпартакДинамо 😤 pic.twitter.com/GvKHEFokiX — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) April 8, 2023

