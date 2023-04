Deuxième défaite consécutive, Nottingham Forest retrouve la zone rouge du classement et confirme sa mauvaise forme du moment.

De retour dans le onze de départ, Cheikhou Kouyaté n’a pas pu empêcher la défaite des siens contre Aston Villa. En effet, l’international est sorti sur blessure après seulement 32 minutes de jeu. Ses coéquipiers ont réussi à contenir les assauts des Villans durant toute la première période.

Au retour des vestiaires, les Reds de Forest concèdent rapidement l’ouverture du score (48ème minute). Impuissant en attaque, Nottingham encaisse le second but en toute fin de partie (95ème minute). Avec cette défaite, il se retrouve à la 18éme place avec 27 points. Cheikhou Kouyaté et ses coéquipiers vont devoir se battre jusqu’au bout pour espérer se maintenir en Premier League.

