Cheikhou Kouyaté va savourer sa première titularisation depuis son retour de blessure. Eloigné des terrains depuis la dernière Coupe du Monde, le champion d’Afrique va évoluer au milieu du terrain avec le capitaine Joe Worrall et Danilo. Son retour est attendu pour aider son équipe, premier non relégable qui lutte pour le maintien.

De son côté, son compatriote le défenseur Moussa Niakhaté va savourer sa quatrième titularisation d’affilée. Il doit aider une équipe qui, depuis son retour lui aussi de blessure, a en trois matchs connus deux défaites (contre Leeds United et Newcastle United) et un match nul (contre Wolverhampton).

Leur déplacement à Aston Villa s’annonce périlleux puisque l’adversaire n’a pas perdu de match en championnat depuis sa dernière défaite contre Arsenal (2-4), le 18 février.

Introducing your #NFFC side to take on @AVFCOfficial…

📋 #AVLNFO pic.twitter.com/mmKAxqiCyI

— Nottingham Forest FC (@NFFC) April 8, 2023