Everton d’Idrissa Gana Gueye est battu par Manchester United sur le score de 2 buts à 0, en match d’ouverture de la 30e journée de Premier League. Les Toffees (18e) retrouvent la zone rouge et ne sont désormais qu’à 4 points de Southampton (20e), qui compte un match en moins.

Aligné au coup d’envoi par Sean Dyche, l’ancien Parisien a joué 60 minutes avant d’être remplacé par James Garner. Sa solide performance dans l’entrejeu aux côtés d’Amadou Onana, avec 2 interceptions, 8 tacles et 8 duels gagnés sur 11, n’a pas suffi pour empêcher son équipe de s’incliner. Les Toffees auront subi tout le match la foudre des Reds Devils.

Subissant 21 tirs en première période, Gana Gueye et ses coéquipiers ont dû compter sur un Pickford des grands jours pour s’en sortir avec 1 seul but encaissé sur la première mi-temps. Le portier anglais ne pourra rien faire sur le but de Scott Mctominay à la 36e minute. La tendance ne va pas s’inverser lors du deuxième acte, très insuffisant offensivement avec seulement un tir cadré, les poulains de Sean Dyche ne vont jamais se montrer dangereux. Ils vont encaisser un second but d’Anthony Martial à la 71e minute.

Gana Gueye et ses partenaires vont devoir lutter jusqu’à la dernière journée pour maintenir Everton, club mythique de Premier League. La prochaine étape est la réception de Fulham, samedi prochain.

