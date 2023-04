Ce n’est pas encore fini la mauvaise passe des « Blues ». Ils concèdent leur 11ème défaite ce samedi lors de la 30e journée en Premier League.

Nommé nouvel entraineur de Chelsea après le limogeage de Graham Potter, Frank Lampard n’a pas pu honorer sa première sortie après son retour, avec une victoire. 11ème du classement avec 39 points, les champions d’Europe 2021 connaissent une mauvaise passe depuis le rachat du club par Todd Boehly malgré les gros investissements en plus des multiples changements d’entraineurs.

Cet après-midi, ils se sont fait renverser par Wolverhampton qui devient ainsi 12e au classement derrière Chelsea avec 31 points. Kalidou Koulibaly a pris part à toute la partie contrairement à Mendy qui est resté sur le banc.

Frank Lampard a la lourde tâche d’aider cette équipe qui l’a vu joué pendant plus de 10 ans pour jouer au moins l’Europa League la saison prochaine. Une tâche qu’il faut accomplir en huit (8) journée de championnat. En conférence de presse d’après-match, le technicien anglais affirme : « Je pense que la performance en première mi-temps était d’environ 70%. C’était suffisant pour que ce soit un match égal et il y a eu une fusée de nulle part. En deuxième mi-temps, il y avait plus d’énergie, plus d’occasions et nous avons eu plus de monde dans la surface. Nous travaillons ici depuis un ou deux jours et il s’agit de comprendre cela et l’état d’esprit de l’équipe. »

It ends in defeat for the Blues. #WolChe pic.twitter.com/FcYNWRtNPy — Chelsea FC (@ChelseaFC) April 8, 2023

