Le SCO d’Angers d’Ibrahima Niane (titulaire) et d’Abdallah Sima (remplaçant) s’impose ce soir face à Lille sur la plus petite des marques. Le seul but du match est inscrit par Halid Sabanovic à la 84e minute.

Prêté par le FC Metz en janvier, Ibrahima Niane était titularisé pour la 8e fois. Auteur d’un seul but depuis son arrivée à Angers, le joueur formé à Génération Foot n’a pas pesé sur la défense lilloise malgré ses nombreux appels et ses duels disputés. Il va être remplacé par son compatriote Abdallah Sima, prêté par Brighton, à la 72e minute. Ce dernier va apporter sa vitesse et sa qualité de dribbles (100% de dribbles réussis) en 18 minutes. Il sera impliqué sur le but angevin.

Cette victoire est seulement la troisième de la saison pour le SCO d’Angers, la première depuis la 8e journée (face à l’OGC Nice). Angers est dernier de la Ligue 1 et est quasiment assuré d’être relégué.

wiwsport.com