Il avait fait le buzz la semaine passée suite à la cérémonie de son mariage qui a vire en bagarre entre ses supporters et ses proches. Les critiques ont fusé de partout. Ada Fass qui n’a pipé mot depuis ces évènements s’est enfin prononcé pour s’excuser.

Ada Fass, phénomène de l’arène sénégalaise est allé rendre visite à la légende de Fass, Moustapha Gueye. « Je me souviens, quand j’étais plus petit, j’avais 7 ans, j’avais l’habitude d’aller à l’école manguier pour regarder père Tapha Gueye qui s’entraînait. Il avait l’habitude d’arbitrer mes premiers combats Mbappat a mes débuts. La lutte fait partie de ma vie. Je l’ai appris durant toute mon enfance. C’est mon avenir » a-t-il déclaré au micro de Lutte TV.

Occasion pour lui de présenter ses excuses sur les incidents qui se sont passés récemment à son domicile à Fass. « Je m’excuse vraiment pour tout ce qui s’est passe. Je sais que j’ai commis une erreur et je le regrette. Je présente mes sincères excuses. Tous ceux qui m’ont critiqué ne voulaient que mon bien. Ils ne veulent que ma réussite. Celui qui me demande de me concentrer sur mes entraînements ne veut que de mon bien. Je promets que je ferai de mon mieux pour leur faire plaisir ». Il promet désormais de tout faire pour avoir une bonne hygiène de vie et d’appuyer tous ceux qui veulent aider les jeunes de sa localité.

Battu par Zarco en janvier passe, Ada Fass prépare sa prochaine sortie dans l’arène sénégalaise. Il sera opposé à Zoss.

wiwsport.com