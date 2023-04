Sadio Mané et le Bayern Munich maintiennent leur 2 points d’avance sur le Borussia Dortmund après leur victoire 1 but à 0 sur le SC Fribourg.

Après leur élimination ce mardi par la même équipe en Coupe d’Allemagne, les Bavarois ont dû batailler cette après-midi pour décrocher les trois points. Jouant ses premières 90 minutes depuis son retour de blessure, Sadio Mané a beaucoup donné sur son côté gauche et n’a pas hésité à venir participé aux tâches défensives. Ses efforts multiples n’ont pas payé puisque l’unique but du match est inscrit par Matthijs de Ligt à la 51e minute de jeu.

Satisfait de cette victoire, Thomas Tuchel a rappelé la difficulté que consistait ce déplacement. « Nous savions que ça serait un match difficile. Ils étaient invaincus depuis 12 matches à domicile et nous ont battus en milieu semaine en Coupe. À la fin, je pense que nous méritons cette victoire. Nous avons eu de grosses opportunités de scorer sur les deux mi-temps. Mais je suis content de la victoire et du clean sheet. C’était très important », déclare-t-il aux micros des journalistes allemands.

Avec cette victoire et la première place confortée, le meilleur joueur de la dernière CAN et ses partenaires vont pouvoir se déplacer tranquillement à Manchester City, mardi prochain, pour le compte des matches aller des quarts de finale de Ligue des Champions.

