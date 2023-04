Pour assurer la transparence de l’élection du président de la fédération sénégalaise de Basketball, un comité électoral est mis en place.

A travers un communiqué, la FSBB a publié les noms des personnes qui vont former ce comité. Il est composé de :

Maitre Seydou Diagne, président de la commission juridique du CNOSS, il sera le président du comité électoral autonome

et des membres, Monsieur Gilbert Sidy Lamine Mbengue de la direction des activités physiques et sportives du Ministère des sports et Maitre Baba Diop, avocat à la cour.

Rappelons que l’assemblée générale élective est désormais prévue le samedi 13 mai 2023. Les candidats ont jusqu’au 12 avril pour déposer leurs dossiers.

