À la tête d’une délégation composée de membres de l’Union des Basketteurs et Basketteuses du Sénégal (UBBS) et de la Convergence pour le Renouveau du Basket-ball sénégalais (CRBS), venue rencontrée le Ministre des Sports, Baba Tandian n’a pas manqué de fustiger la situation actuelle que vit le basket-ball sénégalais. C’est ce qu’on peut lire dans les colonnes de l’APS.

Le Ministre des Sports, Yankhoba Diattara, a reçu hier en audience les membres d’associations de basket-ball venus lui présenter un plan de relance de la discipline. C’est l’occasion saisie par l’ancien Président de la Fédération Sénégalaise de Basket-Ball (FSBB) de montrer son ras-le-bol de la situation actuelle que traverse cette discipline. « Cette grande discipline sportive traverse aujourd’hui une situation très difficile. C’est à nous les acteurs du basket de relever les défis de cette discipline qui nous a tout donné », a-t-il dit.

A la lumière de ces constats, Baba Tandian et les siens sont venus apporter ce qu’on peut appeler un « plan de relance » du basket-ball sénégalais. « (…) le but de cette rencontre (…) c’était de présenter le projet pour rehausser l’image du basket, le relancer afin qu’il retrouve son lustre d’antan », a déclaré le par ailleurs membre de l’association des éditeurs de presse.

Concernant le problème d’organisation des élections de renouvellement des membres de la FSB, il a soutenu que le ministre des Sports a promis de revoir cette question. Mercredi dernier, ces dirigeants d’associations de basket et anciens basketteurs avaient tenu une conférence de presse pour dénoncer l’état « alarmant » du basket sénégalais et faire part de leur volonté d’aider à « corriger les manquements » notés dans cette discipline. Ils avaient aussi exigé la mise en place d’un comité électoral neutre pour des “élections claires et transparentes”, ainsi que la révision des textes qui régissent la discipline sportive.

