Derrière Safietou Sagna la capitaine de l’Equipe Nationale Féminine du Sénégal, il y a clairement une femme différente, celle qui a mis en place un plan de solidarité et humanitaire au sein de son quartier natal.

Les sportifs sénégalais ne cessent de se mobiliser et mobiliser leurs biens pour favoriser le lien social au sein de leur pays, plus particulièrement dans leur lieu de naissance. Et, dans ce domaine, Safietou Sagna ne semble pas prête à rater sa passe. Depuis quelques mois, la nouvelle pensionnaire du FC Metz (D2 Féminine de France) a entrepris une initiative pour le moins louable.

En effet, Sagna, capitaine de l’Equipe Nationale Féminine de football du Sénégal a mis en place à Tilène, son quartier natal dans la commune de Zinguinchor, une « F2S ». Ce qui signifie « Fondation Safietou Sagna Humanitaire et Caritative ». Une fondation qui s’articule autour de plusieurs objectifs, dans le but notamment « d’améliorer les conditions de vie des populations défavorisées ».

OBJECTIFS SPECIFIQUES

Repenser le développement socio-économique

Corriger les disparités socio-spatiales

Equiper les infrastructures sociales de bases

Elaborer un panorama de programme multisectoriel à soumettre aux établissements locaux et internationaux

Concevoir ; étudier ; suivre et évaluer toutes les activités entreprises

Etablir des relations avec les établissements de santé, scolaires, formation professionnelle et technique des foyers sociaux

Faire du marketing auprès des structures et investisseurs

Lutter contre les pathologies endémiques

Participer à la lutte contre le décrochage scolaire

Promouvoir le sport, l’éducation, l’alphabétisation, la transformation, la formation

Et pour donner un coup de pouce beaucoup plus important à la « F2S », Safietou Sagna a prévu une conférence de presse qui aura lieu le 16 avril prochain au Centre Culturel Régional de Ziguinchor, à Tilène, à partir de 18h00 GMT. Comme elle indique, cette rencontre sera l’occasion d’expliquer de manière plus vague les objectifs de la Fondation et bien plus. Footballeuse solidaire.

wiwsport.com