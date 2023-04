Le Milan AC a concédé le match nul ce vendredi contre Empoli en marge de la 29e journée de Serie A.

A cinq jours de son quart de finale aller de Ligue des Champions face à Naples, le Milan AC a partagé les points avec Empoli (0-0)sans son défenseur sénégalais Fodé Ballo Touré resté sur le banc. Dans un match fermé, les milanais ont cru ouvrir le score en toute fin de match grâce à Olivier Giroud avant que la VAR n’annule le but de l’attaquant français.

Empoli (14e) s’en sort ainsi très bien et décroche le point du nul à San Siro 0-0. Troisième de Serie A, le Milan AC rate l’occasion de distancer l’Inter Milan (4e) qui a lui aussi été accroché un peu plus tôt ce vendredi par la Salernitana (1-1). La course pour les places qualificatives à la Ligue des champions reste toujours ouverte.

Wiwsport.com