Ancien joueur de Chelsea, Mario Melchiot a révélé les raisons pour lesquelles Kepa Arrizabalaga devrait céder sa place de numéro 1 à Edouard Mendy avec l’arrivée de Frank Lampard sur le banc.

Nommé entraineur intérimaire de Chelsea jusqu’à la fin de la saison après le limogeage de Graham Potter dimanche dernier, Frank Lampard pourrait tout chambouler dans l’effectif des Blues. En effet selon l’ancien défenseur de Chelsea Mario Melchiot, Edouard Mendy devrait retrouver sa place de titulaire qu’il avait perdu sous le magistère de Graham Potter pour plusieurs raisons.

Le passé rattrape Kepa qui avait ouvertement critiqué Lampard

D’abord parce que lors de son premier passage à Stamford Bridge de 2019 à 2021, Frank Lampard avait pris sous son aile le gardien sénégalais fraichement recruté de Rennes qu’il avait préféré à Kepa dans les cages. Ensuite le gardien espagnol avait eu des mots pas du tout élogieux à l’encontre de son entraineur d’alors Lampard lors d’un entretien accordé au journal espagnol Marca.

« Nous venons d’un jeu pas si élaboré (avec Lampard). Nous n’avions pas à prendre le ballon par derrière, un jeu moins planifié, plus sur la libre expression du joueur, des allers-retours et moins de contrôle (…) Avec Tuchel nous avons repris le contrôle. C’est vrai qu’en Premier League nous étions loins des deux premiers mais dans les autres compétitions nous étions très compétitifs » avait déclaré Kepa qui a reproché à Lampard sa façon « trop anglaise » de faire jouer Chelsea.

Ces propos pourraient ainsi lui coûter cher selon Mario Melchiot qui annonce une relation tendue entre le nouveau boss de Chelsea et Kepa Arrizabalaga. « Vous savez à quel point ce sera difficile pour Kepa dans le vestiaire. Vous aviez un entraineur qui revient et que vous devez vous asseoir avec lui. Oh mon Dieu, je ne sais pas ce que Kepa va faire … » s’est inquiété Melchiot sur ESPN. L’homme de 46 ans de conseiller aux footballeurs d’éviter de critiquer publiquement leurs entraineurs pour éviter cette situation que vit Kepa actuellement. « Je veux donner un conseil à n’importe quel footballeur : ne parlez jamais de votre entraîneur en public, faites-le toujours directement. Vous pourriez le rencontrer à nouveau. » a t’il expliqué dans des propos rapportes par g3football.

De retour de blessure, Edouard Mendy (9 matchs de championnat) peut ainsi être la surprise du chef en gagnant une place de titulaire ce samedi contre Wolverhampton. La dernière décision revient à Frank Lampard.

