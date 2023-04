Fraîchement débarqué de la France, plusieurs semaines après la signature de son premier contrat professionnel, Pape Amadou Diallo meilleur buteur sénégalais du CHAN s’est exprimé sur ses débuts avec le FC Metz.

Content de pouvoir monnayer son talent du côté de la cité moselle, le prometteur jeune attaquant sénégalais formé à Génération Foot a notamment fait savoir son désir de jouer dès cette saison avec l’équipe première des grenats.

« C’est un plaisir de signer dans ce grand club, j’en rêvais tellement de signer ici, ça me fait plaisir ! Les premiers jours étaient un peu froids, mais on s’adapte, ça va aller (sourire). Pendant les compétitions internationales, c’était compliqué parce qu’on enchaînait beaucoup de matchs, qui étaient tous très difficiles. On a fourni beaucoup d’efforts mais maintenant, c’est fini. On est dans notre club, on doit tout donner pour l’aider à monter en Ligue 1, faire tout ce qu’on peut parce qu’ici on a confiance en nous, on va tout faire pour les aider aussi. Mon objectif en venant ici, c’est d’essayer de jouer avant la fin de la saison, je vais beaucoup travailler pour y arriver » a déclaré le double champion d’Afrique avec la sélection locale sénégalaise et des moins de 20 ans, lors de sa présentation.

wiwsport.com