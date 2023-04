Consultant à Canal +, Samuel Lobé a analysé la situation actuelle de Sadio Mané avec le Bayern Munich. Pour lui, l’international sénégalais a perdu du terrain par rapport à d’autres joueurs que Thomas Tuchel a mis en avant. Afin de rebondir, il lui suggère ainsi de retrouver son poste de prédilection.

Samuel Lobé a tenu à trouver des circonstances atténuantes à Sadio Mané qui traverse une période difficile avec le Bayern Munich. L’attaquant sénégalais n’est presque plus décisif avec le club bavarois et semble perdu de sa superbe depuis son retour de blessure en février dernier. Pire, il a même perdu sa place de titulaire avec l’arrivée du nouvel entraîneur munichois Thomas Tuchel alors qu’il était jusque là indiscutable sous les ordres de Julian Nagelsmann.

Sur le plateau des Grandes Bouches de Canal+, le consultant Samuel Lobé a affirmé que l’une des choses qui pourrait aider à retrouver « le vrai Sadio Mané » est de le replacer en tant qu’ailier comme lors de ses années de gloires à Liverpool.

« Sa place est sur le côté, j’ai toujours dit que c’était un 9 contrarié. C’est pas son poste en avant centre. C’était un titulaire indiscutable avec Nagelsmann quelque soit le poste qu’il le faisait jouer. Là j’ai l’impression que comme on le voit maintenant les entraîneurs aiment avoir cet avant-centre point d’appui qui rend les autres meilleurs autour de lui. Même si Choupo-Motting n’est pas le meilleur avant centre du monde, il rend des services, il rend les autres meilleurs, il va au charbon pour les autres et en plus il marque des buts. Effectivement le statut de Sadio Mané a changé et les deux autres (Sané et Koman ) lui sont préférés sur les côtés qui est son poste préférentiel » a t’il expliqué

#LGB 🗣 – "Sa place est sur le côté, c'est un numéro 9 contrarié !" 👉 Faut-il s'inquiéter de l'utilisation de Sadio Mané 🇸🇳 au Bayern Munich ? Pas vraiment pour nos consultants : il s'agit surtout d'une question physique et de profil privilégié par son nouvel entraîneur. pic.twitter.com/JKVgrc5FHD — CANAL+ SPORT Afrique (@cplussportafr) April 6, 2023

