Dans le cadre de la 17e journée avancée de Ligue 2 ce vendredi, Mbour PC et Oslo FA ont fait match nul 1-1 au stade Maniang Soumaré.

C’est un match nul qui ne fait pas les affaires des deux équipes. Même si c’est l’équipe visiteuse qui a le plus perdu au vue de la physionomie du match et de l’enjeu de cette rencontre. Occupant la quatrième place du championnat derrière les deux premiers Jamono Fatick et Amitié FC, Oslo Football Academy avait l’occasion de jouer les troubles fêtes en haut du classement en cas succès ce vendredi.

Malheureusement après avoir mené au score depuis la première période, Oslo concède le but égalisateur en toute fin de match (88e) et laisse filer deux points importants sur la pelouse du stade Maniang Soumaré. Les académiciens restent 3e provisoire du championnat alors que Mbour PC sort provisoirement de la zone rouge à égalité de points avec Demba Diop FC (15) mais disposant d’un meilleur goal average (différence de buts).

