Pour les besoins des fêtes de Pâque, la 17e journée de Ligue 2 se jouera exceptionnellement les vendredi 7, samedi 8 et lundi 10 avril avec des enjeux aussi bien dans le haut que dans le bas du classement.

D’abord en journée avancée ce vendredi, le premier relégable Mbour PC va affronter Oslo FA au stade Maniang Soumaré (16H30). Occupant la troisième place du classement derrière Jamono Fatick et Amitié FC qui luttent âprement pour la première place, Oslo FA peut jouer les troubles fêtes s’il empoche les trois point de la victoire contre une équipe mbouroise dans le doute.

Le samedi, il y’a trois rencontres au programme dont celle du leader Jamono Fatick. Le club du Sine qui a repris le fauteuil de leader à l’occasion de la dernière journée peut enchaîner en marge de la réception de Thiès FC (7e). Ce match est prévu au stade Massène Sène.

A quelques kilomètres de là, il y’aura l’opposition entre Walydaan (6e) et Ndiambour (9e). L’ex pensionnaire de la ligue 1 est dans une mauvaise passe après sa défaite du week-end dernier. Le club lougatois doit donc arrêter la saignée face à une formation de Walydaan qui est aussi dans la même situation puisqu’elle a été elle aussi été défait par Jamono (2-0) lors de la 16e journée.

Port v Demba Diop FC, une victoire qui vaudra plus que 3 points

Dans son duel contre Demba Diop FC, c’est plus que trois points qui se jouent. Dernier du championnat avec 13 points, le club du Port Autonome de Dakar va quitter à coup sûr cette position d’extrême en cas de victoire contre Demba Diop qui ne compte que deux points d’avance sur lui soit 15 points à son actif. Mieux le club portuaire peut tout simplement s’extirper de la zone de relégation s’il parvient à rempoter son match et qu’en même temps Mbour PC (premier relégable) ne parvient pas à gagner. Ce serait alors l’une des plus belles opérations réalisées dans ce week-end.

Lundi, Amitié FC va essayer de récupérer sa position de numéro 1 contre Keur Madior. Après plusieurs journées passées seul en tête du classement, Amitié FC s’est vu éjecter de cette place lors de la dernière journée après son match nul. Battre le onzième de la ligue devrait être en principe une chose aisée pour l’ex leader. Mais attention, cette saison nous a fait comprendre que la Ligue 2 n’est pas un championnat où les matchs sont joués d’avance d’autant plus que Keur Madior surfe sur un beau succès contre Ndiambour.

Au stade Ngalandou Diouf, il y’aura un choc entre deux équipes qui font une saison presque identique. 4e du championnat Ajel ne dispose que d’un point de plus sur son futur adversaire US Ouakam (5e – 24 points). Le gagnant de cette rencontre se verra offrir probablement une place de choix dans le top 3 après avoir doublé son vis à vis au classement.

Pour se relever de son dernier revers subi, le Dakar Université Club (10e) se voit offrir un beau challenge contre HLM Dakar (8). Le vainqueur de ce match va effectuer un bon significatif vers l’avant vu que deux équipes comptent le même nombre de points au classement (19).

Wiwsport.com