Si depuis plusieurs semaines la lutte pour le titre concernait uniquement trois équipes (Diambars, Guédiawaye FC et Casa Sports), il va falloir désormais compter sur Génération Foot qui a fait son retard pour se faire une place dans le trio de tête.

Pour le compte de la 17e journée de Ligue 1, cinq matchs sont programmés ce samedi et deux matchs lundi 10 avril. Mais l’un des enjeux majeurs de cette journée reste la course au titre au sommet du classement.

Revenu en haut du tableau, les grenats ont enchaîné des résultats positifs depuis le début de l’année et ont fait une remontée extraordinaire au classement passant de la neuvième à la troisième place du championnat. Ce samedi à 16H 30, ils devront toutefois confirmer contre l’équipe du Jaraaf (7e) qui contrairement à GF vit une saison en dents de scie symbolisée par sa récente défaite contre le dernier du championnat.

Guédiawaye FC pour confirmer , Casa Sports v Diambars « malheur au vaincu »

À domicile le nouveau leader du championnat accueille la Linguère de Saint Louis. Guédiawaye FC qui a remporté son match retard ce mercredi peut ainsi conserver sa première place de la ligue en cas de succès contre le premier relégable, Linguère qui a perdu lors de la dernière journée.

Au même moment il s’agira du match phare entre le deuxième et le quatrième au classement. En effet Diambars (2e) se déplace à Ziguinchor pour faire face au Casa Sports (4e) dans un duel ou on peut dire, « malheur au vaincu ». Ainsi pour continuer à maintenir la cadence en haut du tableau et conserver intacte les espoirs de titre, les deux équipes n’ont pas intérêt à se louper ce samedi au stade Aline Sitoé Diatta.

