Le comité exécutif de la fédération sénégalaise de football a tenu une réunion le jeudi 06 avril. Une série de mesures a été prise surtout concernant la coupe du Sénégal.

La fédération sénégalaise de football compte valorisée davantage sa compétition totem. La coupe du Sénégal qui a lieu en milieu de saison fait souvent face au forfait de certains clubs à cause des charges. Ce qui déprécie la compétition. L’instance dirigeante du football sénégalais veut rendre la coupe beaucoup plus attractive.

« A côté du parrain qui est le président de la république, nous avons décidé de créer pour la coupe du Sénégal un club des cent. Nous avons discuté avec 100 personnes qui vont soutenir en tant que mécénat la fédération dans l’organisation de cette compétition », affirme Augustin Senghor, président de la fédération de football. Une revalorisation de la dotation en finale est envisagée.

Une sensibilisation sera faite afin que ces individus adhérent pleinement au projet, selon le président de la fédération. Et pour cette année à partir des 32émes de finale, les équipes qui ont participé aux tours préliminaires (national 1 et 2 et régional) auront une subvention de 300 mille francs. De la même manière les équipes exemptées (ligue 1 et 2) recevront chacune 150 mille francs. Un montant qui vise à supporter partiellement les charges des clubs.

« Nous sommes aussi en train de rechercher une télévision partenaire pour la diffusion des matchs afin de donner plus de visibilité à cette compétition », conclut Augustin Senghor.

