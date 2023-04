En plein après-midi, Sheffield United a pris le meilleur sur Wigan Athletic (1-0) ce vendredi à l’occasion de la 40e journée de Championship.

Le sprint final pour la deuxième place du championnat de la Deuxième Division d’Angleterre est toujours dominé par un Sheffield United très, très solide. Opposés à Wigan Athletic vendredi après-midi dans le cadre de la 40e journée de Championship, les hommes de Paul Heckingbottom n’ont pas laissé échapper leur opportunité de conforter leur place en s’imposant sur la plus petite des marges.

Et il fallait un homme en très grande, en l’occurrence Iliman Ndiaye, forme pour venir à bout de la lanterne rouge. Idéalement servi par James McAtee dès la 8e minute, l’attaquant sénégalais a signé l’unique but de cette victoire, inscrivant au passage son douzième but de la saison en Championnat. Au classement, Sheffield United (2e) prend provisoirement huit points d’avance sur Luton Town (3e) et neuf points d’avance sur Middlesbrough (4e) qui affronte Burnley ce soir.

