Watford a perdu ce vendredi contre Huddersfield sur le score de 2-3 dans le cadre de la 40e journée de Championship.

C’est un troisième match de suite sans victoire pour Watford et un deuxième revers consécutif. Après avoir fait match nul contre Wigan (1-1) et perdu contre Luton Town (2-0), les Hornets ont été défaits ce vendredi par Huddersfield sur leur pelouse du Vicarage Road. Malgré qu’ils aient ouvert le score (33e), les hommes de Chris Wilder ont été renversé par Huddersfield grâce à des buts de Jack Rudoni (44e), Matthew Pearson (55e) et Kian Harratt (82e) qui marque le but du 1-3.

En toute fin de rencontre, Ismaila Sarr a délivré une passe décisive pour Assombalonga qui réduit le score (2-3). L’international sénégalais distribuait alors son 6e caviar de la saison en Championship mais n’a pas pu empêcher la défaite des siens. Watford est onzième du championnat.

Wiwsport.com