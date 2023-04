Membre de l’équipe nationale du Sénégal de boxe depuis 2020 et champion d’Afrique Zone 2, Karamba Kébé a évoqué ses objectifs à long et court terme dans un entretien accordé au quotidien Stades.

Champion zonal de boxe avec le Sénégal, il y a trois semaines à Diamniadio, Karamba Kébé (28 ans) étale ses objectifs dans ce sport et ne compte pas brûler les étapes. « On a fini le Championnat d’Afrique Zone 2, il fallait conquérir le cœur des Sénégalais, montrer que la boxe vit toujours ici. On sait comment se débrouiller. Il y a d’autres échéances qui approchent : les Championnats d’Afrique, les Jeux Africains », déclare-t-il.

Toujours amateur, le boxeur en catégorie des 92 kilos pense qu’une participation aux JO de Paris pourrait être un tremplin pour débuter dans le monde professionnel. « En fait mon objectif précis, reste toujours olympique. Si je fais de bonnes choses à l’international, je songerai à être professionnel », estime-t-il.

Conscient des difficultés de son sport au Sénégal et du manque de notoriété, le natif de France espère honorer l’image de son pays. « Il faut montrer à l’international que le Sénégal est présent », affirme-t-il, dans le quotidien Stades. Cette ambition l’a poussée à choisir de défendre les couleurs de son pays d’origine en 2020, lors des phases qualificatives des Jeux Olympiques de Tokyo. Mais il va rater le coche en étant éliminé en quarts de finale. A l’horizon de Paris 2024, l’ancien footballeur se concentre sur une éventuelle qualification et estime qu’il faut un nombre conséquent de Sénégalais aux JO de France.

wiwsport.com avec Stades