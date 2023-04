L’AG élective de la fédération sénégalaise de Basket Ball (FSBB) est reportée d’une semaine. Les candidats peuvent toujours déposer leurs dossier

A travers un communiqué publié le 06 avril, la FSBB annonce le report de son assemblée générale élective. « Initialement prévue le samedi 06 mai 2023, l’assemblée générale élective de la fédération sénégalaise de Basket-Ball est reportée au Samedi 13 mai 2023 », peut-on lire dans le communiqué.

Cette mesure a pour but de « faire taire les suspicions illégitimes et d’organiser une élection sans contestation possible », affirme la fédération. Pour assurer la transparence du vote, un comité électoral autonome sera mis en place. Il est composé d’un représentant du ministère des sports, d’un juriste indépendant et d’un représentant du CNOSS qui en assure la présidence. Sa composition sera publiée incessamment.

Selon le même communiqué, le dépôt des candidatures pour l’élection du président de la fédération de Basket- Ball reprend à partir de ce vendredi jusqu’au mercredi 12 avril 2023 à 18h.

wiwsport.com