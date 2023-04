Le ministre des sports Yankhoba Diatara s’est rendu ce jeudi chez le président du parti politique où il milite, ceci suite à sa destitution du poste de 2e vice-président du parti Rewmi. Après une discussion avec Idrissa Seck, président du parti Rewmi, il a proposé que son poste de ministre des sports soit remis à un autre membre du parti.

« On a discuté, on a échangé. Je lui ai fait savoir que la cohérence voudrait que s’il me limoge de mon poste de vice-président du parti Rewmi, que je démissionne et qu’on puisse remettre mon poste de ministre des sports a un autre membre du parti » a annoncé Yankhoba Diatara à sa sortie du domicile de Idrissa Seck.

Toutefois, ce dernier ne serait pas en phase de la proposition. « J’ai proposé ma démission donc de mon poste de ministre des sports, mais il ne l’a pas accepté » précise t-il toutefois.

Yankhoba Diatara : "J'ai proposé ma démission au poste de Ministre des Sports pour rester logique"

