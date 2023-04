Toujours sans adversaire cette saison, Gouy Gui a affirmé qu’il voulait bien nouer son nguimb à nouveau. Le lutteur de l’écurie Mor Fadam de rappeler aussi qu’il a battu de grands champions avant de revenir sur sa victoire d’il y’a dix ans contre Ama Baldé.

L’arène est entrée dans une nouvelle configuration avec des combats entre l’ancienne et la nouvelle génération de lutteurs. Pour exemple Boy Niang 2 va affronter Modou Lô après avoir terrassé Balla Gaye et Siteu va croiser Lac 2 Guiers. Mais dans ces schémas mis en place par les promoteurs, il semble que Gouy Gui n’y a pas sa place.

N’ayant toujours pas obtenu de combat cette saison, le « roi du Simpi » s’est dit prêt pour un autre défi dans l’arène mais pas à n’importe quel prix. Pour lui, plutôt faire une année blanche que de quémander son retour.

« Aucun de ceux que j’ai affronté n’a pris sa retraite à part peut être Bazooka. Donc je suis jeune. J’ai battu de grands lutteurs mais je ne ferais pas ce que certains font pour obtenir des combats. Je n’irai jamais me rabaisser chez les promoteurs pour leur supplier d’organiser mon combat » a déclaré Gouy Gui dans l’émission de Bantamba TV.

Battu par Reug Reug lors de son dernier combat, celui qui totalise 15 victoires et 8 défaites en carrière est ainsi revenu sur sa l’une de ses plus grandes victoires obtenue en 2012 contre Ama Baldé. Il en a profité pour révélé les forces et faiblesses du lutteur de Pikine, futur adversaire de Gris Bordeaux et de Modou Lô.

« Ama Baldé est un lutteur fort avec son pied droit. Dans d’un de nos face à face lors de notre premier combat, il terrassé et c’est là que je me suis dit que celui là on ne touche pas sa jambe droite. Le jour du combat je ne le suis pas approché de sa jambe droite et si vous repassez la bande vous verrez que je lui parlais beaucoup quand on s’est accroché. Mais il ne pouvait répondre parcequ’il était tellement fatigué que j’entendais son cœur battre. J’ai su qu’il se fatiguais trop vite et j’ai ensuite décidé de l’emmener à l’usure dans ce combat (…) » a expliqué Gouy Gui qui révèle par ailleurs qu’il a perçu 23 millions FCFA pour se combat.

Wiwsport.com