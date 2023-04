Voilà les choses sérieuses commencent pour la jeune petite du football sénégalais. Lamine Camara a participé à sa première séance d’entraînement ce jeudi avec le FC Metz. Recruté en provenance de Génération Foot tout comme son compatriote Pape Amadou Diallo, le champion d’Afrique du CHAN et de la CAN U20 s’est ainsi lancé dans cette nouvelle aventure avec son nouveau club. Sur son compte twitter, il s’est réjoui d’avoir fait « ses premiers pas sous ses nouvelles couleurs ».

Celui qui a été élu meilleur joueur de la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 20 ans a désormais en ligne de mire le prochain match en championnat ce samedi contre Pau FC. L’occasion peut être pour le milieu de terrain de faire ses débuts officiels en Ligue 2 française avec le club Messin.

My first steps under the colors of @FCMetz #dioulouloungkoo🇸🇳 pic.twitter.com/9zFoC5gWoQ

— Lamine Camara (@LamineCamaraSN) April 6, 2023