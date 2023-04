Dans une salle presque vide au coup d’envoi, le Flying Star a dominé le CEMT/ZIG sur le score de (54-49). Les Ziguinchoroises restent lanterne rouge de la D1 Féminine.

Le Flying Star lance la partie en inscrivant le premier point mais va voir le CEMT prendre l’avantage grâce à son numéro 10 intenable sur le parquet de Marius Ndiaye. Malgré leur temporaire domination, les Ziguinchoroises vont manquer d’adresse et permettre au Flying de garder le cap. Les deux équipes sont au coude à coude à la fin du de premier quart temps avec un 14 partout. Deuxième quart temps, le Flying revient avec des meilleurs arguments, avec une bonne adresse aux tirs et une bonne présence sous le cerceau. Il fait sauter l’écart avec 12 points d’entrée. Les filles du CEMT, dépassées par le défi physique proposé par leurs adversaires, vont multiplier les fautes et les déchets techniques. Elles vont se faire distancer en ne mettant que 10 points. Le club du sud est mené à la mi-temps 36 à 24.

Pourtant le début de la seconde période est en faveur de CEMT, menant 6 à 1 durant les cinq premières minutes du troisième quart-temps. Mais les étoiles vont égaliser sur le fil et maintenir l’écart à 8 points (44-32). CEMT va tout donner lors de ce dernier round. Les protégées du coach Ibrahima Sarr montrent un tout autre visage avec 17 points inscrits, le plus gros total de l’après-midi sur un quart-temps. « Mes joueuses ont perdu sur des détails et un manque de concentration. L’objectif désormais est de se maintenir en Division 1 en allant chercher une à deux victoires », déclare coach Sarr.

Quant au club de Patte d’oie qui a failli être rejoint en fin de match, en ayant inscrit seulement 10 points. Les coéquipières de Lisa Dabo, meilleure scoreuse du match (29 points, dont 4 tirs primés) ont manqué de fraîcheur et de profondeur de banc, selon leur coach. « Nous avons joué avec seulement 8 joueuses, cela ne nous a pas aidé mais nous pouvons nous satisfaire de ce résultat et penser à se maintenir ».

wiwsport.com