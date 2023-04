On l’annonçait il y a quelques jours sur wiwsport, le Sénégal, qui a enregistré deux succès en mars, rattrape son retard et grimpe d’une place !

Les choses se remettent en place pour la sélection d’Aliou Cissé qui dans la nouvelle mise à jour du classement de la FIFA des sélections nationales a retrouvé sa dix-huitièmes place habituelle. Une position que le Sénégal Champion d’Afrique a occupé pendant longtemps avant de le céder suite a la coupe du monde ou il a été éliminé en huitièmes de finale. Le Danemark aussi retrouve sa dix-neuvième place.

En Afrique, les Lions de la Teranga sont toujours derrière les Lions de l’Atlas malgré leurs 9,23 points comptés de plus. Le Maroc reste solide leader avec une différence de 64 points. Dans le top 5, deux sélections nationales font leur entrée. L’Algérie et l’Egypte délogent respectivement le Nigeria et le Cameroun des troisième et quatrième places.

Le Top 10 mondial n’a pas connu un grand changement dans sa composition. Pas d’entrée ni de sortie d’équipe nationale. L’Argentine qui a remporté la coupe du monde au Qatar s’est emparée de la première place devant le Brésil qui chute à la 3e place. La France, finaliste malheureuse occupe la 2e place.

Le prochain classement est prévu le 20 juillet prochain.

wiwsport.com