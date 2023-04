À la recherche d’un banc de touche depuis le limogeage de Graham Potter, Chelsea a choisi Frank Lampard pour le reste de la saison.

C’était fortement pressenti et c’est désormais officiel : Frank Lampard retrouve le terrain et reprend les commandes de son club de cœur, Chelsea. Ce, plus de deux ans après son départ et l’arrivée de Thomas Tuchel qui, ensuite, avait été remplacé par Graham Potter qui n’a pas répondu aux attentes et qui s’est donc fait limoger il y a quelques jours.

L’ancien entraîneur de Derby County ou encore d’Everton a été reconduit en tant que coach intérimaire jusqu’à la fin de saison. Il aura comme lourd défi d’éliminer le Real Madrid en quarts de finale de Ligue des Champions mais surtout aller chercher avec ses Blues une place européenne en Premier League. Chelsea étant classé à une triste onzième place, à sept longueurs de l’Europe.

Frank Lampard returns as Caretaker Manager until the end of the season. 🤝 — Chelsea FC (@ChelseaFC) April 6, 2023

wiwsport.com