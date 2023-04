Ce jeudi, l’AS Ville de Dakar s’est littéralement baladée contre l’équipe promue de l’UCAD SC (65-31). Les championnes du Sénégal en titre n’ont pratiquement pas été inquiétées. Une performance saluée par le coach Ousmane Diallo qui décline les ambitions du club pour cette saison.

La victoire ?

Il fallait gagner et ce n’est pas évident de gagner tout le temps. Maintenant c’était face à une équipe étudiante qui vient d’accéder en première division et je tiens à le dire c’est une équipe qui a beaucoup progressé. Quand on arrive en première division ce n’est pas facile de maintenir le rythme. C’est une équipe qui est prête physiquement et pour nous il fallait répondre sur le plan physique , s’améliorer en défense et beaucoup travailler sur le plan offensif. Nous n’avons pas beaucoup scoré parce qu’on a marqué que 65 points, ce qui veut dire qu’il va falloir encore s’améliorer sur le plan offensif. Mais c’était un match à gagner et où il fallait faire beaucoup de rotation pour permettre à tout le monde d’avoir un temps de jeu.

La Baisse de régime de l’ASVD dans le dernier quart temps du match ?

C’est parce qu’il y’a eu plus de 30 points d’écart et que le match etait presque fini. il n’y avait plus de danger. En plus on a fait des rotations. Il fallait faire jouer d’autres joueuses et il y avait rien à craindre

L’objectif de la fin de saison ?

L’objectif est d’être parmi les meilleures équipes du Sénégal. L’année dernière on était championne du Sénégal. Cette année l’équipe a changé et on a perdu presse toute l’effectif. Il faut du temps pour pour se refaire et comme vous l’avez vu il y’a de très bonne équipes qu’il faut respecter. Le championnat va être très difficile mais nous allons travailler étape par étape pour être parmi les meilleures équipes.

