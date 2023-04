La 10e journée du championnat de Division 1 masculin va démarrer ce jeudi 6 avril.

Chez les hommes, le seul match de ce jeudi opposera le DUC (2e) à l’UCAD SC (5) à 17h15 au stadium Marius Ndiaye. Les deux matches du samedi, sur ce même parquet, verront le duel entre le leader de la Poule B, l’ASC Ville de Dakar et Larry Diouf (6), à 11h45. Le Louga BC (5e) et l’ASFA, dernier de la Poule A, vont se frotter à 13h30. A Saint-Louis, dans la Poule A, l’UGB (4e) accueillera l’USO, dauphin de l’AS Douanes.

Les Douaniers, champions en titre affronteront quant à eux, le SIBAC (6e), le lundi 10, au stadium, avant que l’UCST PAD (4e) et l’ASC Thiès (7e) de la Poule B ne tentent de renouer avec la victoire à 15h30. Le dernier match de ce jour se jouera entre l’ASC Bopp (7e) et Mermoz, troisième de la Poule A. La 10e journée sera clôturée par le duel entre l’US Rail, dernier de la Poule B et la JA (3e), à Thiès, le mercredi 12 avril, à 16h.

wiwsport.com