Le deuxième match de la journée a opposé l’UCAD SC à l’ASC Ville de Dakar. Dans ce match à sens unique, les promues n’ont pas inquiété les championnes du Sénégal.

L’ASC Ville de Dakar montre dès les premières minutes son statut de favori de la rencontre en menant très vite le score par 8 à 1. Les universitaires vont manquer d’adresse en premier quart-temps en n’inscrivant que 3 points contre 14 pour les coéquipières de Foune Cissokho. L’écart va se creuser davantage en deuxième quart-temps, Mame Diarra Diop et ses camarades vont marquer plus de points qu’en premier (7). Les Dakaroises vont dérouler leur jeu offensif et compter sur la maladresse de l’UCAD SC. Elles vont marquer 16 points dans ce quart-temps et porter le score à 30-10 à la pause.

Même poussées par les acclamations du public et les encouragements de leurs coéquipières sur le banc, les pensionnaires de l’UCAD SC vont rester muettes jusqu’à la 8e minute du troisième quart-temps avant d’inscrire leurs premiers points. Impuissantes face à l’ouragan de l’ASC Ville de Dakar, les partenaires de Mame Dem Kane vont être spectatrices durant ce quart-temps en perdant 50 à 15.

La dernière manche de la partie sera en faveur des joueuses de Mouhamed Cissé pour un petit point. Mais elles vont faire l’exploit de marquer plus de points en un quart-temps que sur l’ensemble des trois premiers (16 contre 15). Leur réveil coïncide avec la baisse de régime de l’ASC Ville de Dakar. Le coach Ousmane Diallo procède à une revue d’effectif en donnant du temps de jeu à certaines qui n’en n’ont pas assez. Les championnes du Sénégal en titre vont s’imposer sans grande surprise sur le score de 65 à 31.

