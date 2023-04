Cette première édition présentera 71 espoirs juniors de 26 pays représentant la NBA Academy Africa, la NBA Academy Latin America, la SEED Academy et le Mountain Stars Basketball Club.

« Le NBA Academy Showcase Africa » propose une série de matchs de gala entre six équipes du monde entier, dont trois équipes composées d’espoirs de la NBA Academy Africa.

Et pour cette première édition qui se tient à Saly (80 km) de Dakar sur quatre jours (6-9 avril), les jeunes espoirs auront la chance de se produire devant les coachs d’équipes universitaires américaines (NCAA) et des observateurs de la NBA.

« Non seulement la toute première édition du NBA Academy Showcase Africa offrira de formidables opportunités de développement et une présentation d’espoirs prometteurs, mais elle démontrera aussi la capacité de l’Afrique à accueillir ici, sur le continent, les plus grands événements de promotion du basket », déclare Franck Traoré, responsable Basketball Operations, NBA Africa.

