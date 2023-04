Malgré la défaite 65-31 contre l’AS Ville de Dakar, le coach de l’UCAD SC a apprécié la prestation de ses joueuses. Mouhamadou Bamba Cissé a confié que ce match contre l’équipe championne du Sénégal en titre était un test grandeur nature qui servira préparation en vue des « play down » et de l’objectif de maintien dans l’élite du basketball local.

Les enseignements du match ?

Il y’a la puissance offensive de l’AS Ville de Dakar mais ce que je retiens dans ce match là en faisant la comparaison avec le match aller où on avait perdu 97-29, c’est que l’équipe s’est bonifiée et surtout en défense. C’est vraiment ce que je retiens le plus. Nous n’avons pas la prétention de battre l’AS Ville de Dakar parce que notre championnat c’est contre les autres équipes comme l’ISEG etc.. C’est contre ces équipes là que nous allons batailler ferme pour se maintenir. Ce match joué contre l’ASVD nous sert de préparation pour les matchs à venir.

Un dernier quart temps remporté laisse t’il augurer une bonne suite ?

Oui parce que lors des trois premiers quart temps on a pratiquement pas joué. Les filles étaient crispés, on les sentait pas mais en même temps c’est normal parce que ce sont des gamines dont la moyenne d’âge varie entre 20 et 22 ans. La plupart d’entre elles viennent de découvrir la D1 donc ce n’est pas facile. Mais ce que je retiens c’est ce 4e QT qu’on a fait et qui j’espère nous servira de tremplin pour corriger les imperfections et accrocher d’autres victoires.

Sur quoi se jouera le maintien de l’UCAD SC en D1?

Ça se jouera sur les matchs contre les équipes qui ont à peu près le même calibre que nous. Je peux citer le CEMT qui est dans la même poule que nous et le Flying Star même s’il ne faut pas oublier les trois équipes qui vont aller aux « Play down » dans l’autre poule. Nous avons un groupe vraiment difficile donc les matchs que nous jouons vont nous aider à préparer les match de « Play down » mais aussi à nous maintenir.

Wiwsport.com