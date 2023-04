Grand espoir de la lutte, Ada Fass fait cependant face aux critiques sur sa mauvaise hygiène de vie, son manque de professionnalisme et des rumeurs sur son implication dans la vie politique qui est accentuée par la violence ces temps-ci. Ainsi, la célébration du mariage du lutteur qui a pris une seconde femme a été gâchée par ses supporters.

Au lendemain de la grosse bagarre qui a eu lieu chez lui, les habitants rencontrés sur place se disent agacés par le comportement du lutteur même s’ils admirent toujours son talent.

A Fass au quartier « Garab Benténier » l’ambiance est au rendez-vous malgré le Ramadan. Les cris des enfants qui viennent de descendre des cours coraniques rythment la vie. Sous l’ombre d’un arbre des jeunes y sont installés. Ils discutent en attendant la rupture du jeûne. Concernant leur lutteur Ada Fass, ils sont unanimes pour dire qu’il n’a pas une bonne hygiène de vie pour un athlète professionnel. Ce compagnon de longue date d’Ada Fass se sent trahi par le comportement du lutteur.

En effet, ses sorties extra-sportives combinées aux récentes altercations lors de son mariage l’ont poussé à se lasser du lutteur. Le jeune homme traine encore les séquelles des affrontements qui ont eu lieu au domicile du lutteur.

Les nombreux pansements sur son corps sont visibles. « J’étais au cœur des disputes, par ce que je suis tout le temps avec Ada. J’ai essayé de contenir les jeunes mais les évènements ont vite dégénéré. J’ai été blessé par une arme blanche », affirme Pascal dans une voix colérique.

Fass est en train de perdre un grand talent de la lutte

Assis sur son scooter, Mario membre des ultras du lutteur, affirme qu’Ada ne s’entraine pas correctement. « Il est plus préoccupé par ses sorties médiatiques ou nocturnes pour faire le buzz que sur les activités sportives », lance-t-il. Pascal qui ne décolère pas contre son lutteur, pense que ce dernier n’a pas su capitaliser sur les nombreux atouts qu’il avait. Il affirme qu’Ada jouit d’une notoriété que peu de lutteurs ont. De ce fait, il décroche facilement des combats. « Il a une grosse fanbase », dit-il. Mais pour Mario, s’il continue à enchainer les défaites et les polémiques ça sera compliqué de garder la confiance des supporters. Et cela, à l’approche de son combat avec le lutteur Zoss. Pour eux, il ne fait pas le nécessaire pour faire une longue et productive carrière dans l’arène. Un peu plus loin, Jackson manipule tranquillement son téléphone. Ses longues dreadlocks cachent en partie son visage. Il dit perdre tout espoir en Ada Fass. « Je suis vraiment déçu par Ada. Je crois que Fass est en train de perdre un grand talent de la lutte. J’espère me tromper mais je ne pense pas qu’il aura une carrière exceptionnelle. Il est talentueux mais ce dernier seul ne suffit pas, il faut travailler dur », soutient Jackson le regard baissé.

Il n’a aucune humilité

L’autre reproche faite au lutteur concerne la question de l’entourage. Ici les avis divergent. Certains pensent qu’Ada Fass n’a pas un problème d’encadrement. Le bémol se situe dans son comportement. Selon lui le lutteur n’écoute pas les conseils. Pour Jackson un changement d’écurie n’est pas nécessaire. « C’est au lutteur de prendre conscience qu’il est l’espoir de Fass et qu’il doit représenter dignement la ville. Il n’a aucune humilité », suggère-t-il. Cependant tout le monde n’est pas du même avis. Pour Mario, Ada a aujourd’hui un réel problème d’entourage. « Il est entouré par des jeunes qui n’ont pas une réelle connaissance de la lutte. Il faut qu’il s’entoure des gens expérimentés », soutient-t-il. Ces nombreuses réprimandes adressées au lutteur n’empêchent pas à ces jeunes de reconnaitre son talent. Ada Fass est perçu comme le nouveau porte drapeau de la lutte à Fass. Mais son manque de rigueur dans le sport et ses autres dérives font douter ces supporters. Ces inconditionnels du lutteur espèrent qu’Ada Fass présentera des excuses aux supporters afin d’entamer une nouvelle relation et aller chercher les sommets de la lutte.

