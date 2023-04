Les sélections nationales juniors et seniors de judo prendront part ce weekend, à l’open de Luanda, en Angola. Une première dans ce pays où ce sport devient de plus en plus populaire.

Pour le président de la fédération sénégalaise de judo et disciplines associées (FSJDA), Me Ababacar Ngom, les objectifs fixés aux lions sont clairs. Il s’agit de se mettre en pole position pour les jeux olympiques. « Cet open donne des points qualificatifs aux JO de Paris 2024. Donc, on se battra pour glaner le maximum de points », affirme Me Ngom. Ce tournoi de Luanda est donc une étape importante dans la préparation des judokas pour Paris 2024.

L’autre mission pour les 10 combattants sélectionnés est de faire mieux qu’à Tunis et Alger. A Tunis, les sénégalais avaient remporté 5 médailles (2 or, 1 argent, 2 bronze). Léa Buet et Abderahmane Diao ont décroché les 2 médailles en or. En Alger, les sénégalais ont obtenu 5 décorations (2 argent et 3 bronze). Selon le président de la fédération de Judo, la tanière s’est bien préparée. « Cette préparation va nous permettre d’aller gagner des médailles. Nous avons travaillé sur le mental, parce que le Sénégal a besoin de se hisser à Luanda », affirme le président.

wiwsport.com