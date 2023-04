Le Cneps Excellence et l’AS Pikine ont fait match nul 0-0 ce mercredi en match retard de la 13e journée.

C’est un match nul et vierge entre Cneps Excellence et AS Pikine. Au stade Maniang Soumaré, le club thiessois dernier de la ligue est redescendu de son petit nuage après sa première victoire de la saison obtenue lors de la précédente journée contre Jaraaf (2-1).

Même chose pour l’AS Pikine (9e) qui s’était imposé sur la plus petite des marques contre le leader Diambars le weekend dernier. Les Pikinois n’ont jamais réussi à faire sauter le verrou de l’équipe adverse dans ce match.

Avec ce résultat nul, AS Pikine est neuvième du championnat alors que le Cneps reste dernier de Ligue 1.

Wiwsport.com