Les acteurs du basket-ball sénégalais continuent de se déchirer entre eux. La dernière en date est la conférence de presse conjointement organisée par l’Union des Basketteurs et Basketteuses du Sénégal (UBBS) et la Convergence pour le Renouveau du Basket Sénégalais (CRBS). En conférence de presse, ils ont fait de lourdes accusations sur la personne de Me Ndiaye.

Au cours de cette séance, les différents acteurs ont tiré sur la personne de Me Babacar Ndiaye et de son équipe. Ils condamnent le fait que Me Babacar Ndiaye veuille organiser les élections tout en étant juge et partie. Le président de Guédiawaye Basket Académie, Pathé Keïta, crie au scandale. « Cette fédération sait qu’elle ne peut pas organiser les élections. Contrairement à ce qu’elle avance, j’ai avec moi une quinzaine de candidature. Des candidatures à la présidence et d’autres au comité directeur. Il y a d’autres qui ne m’ont pas encore été transmises. Mais, nous n’allons pas déposer au niveau de se comité électoral parce que Babacar Ndiaye dispose seul du fichier électoral. Il fait sa tournée et ne raconte que des calomnies. Par exemple à Tambacounda, il y a trois équipes. Il dit que ces équipes sont avec lui. C’est faux. J’ai le dossier du président de l’Oriental Club qui est avec le CRBS. »

Pathé Keïta et les siens craignent que Me Babacar Ndiaye fasse de la fédération sa propriété. « En 2021, il a fait modifier les textes. Le débat était houleux. Durant cette séance, on avait montré notre indignation parce qu’on ne pouvait pas comprendre que tu sois réélu par des textes et après que tu aies atteint la limite des mandats, tu veux les changer. C’est inadmissible. »

L’UBBS et le CRBS veulent des élections transparentes et loyales. Pour ce faire, Me Babacar Ndiaye doit avoir l’amabilité de mettre le fichier électoral à la disposition des acteurs. En tout cas c’est ce que fait savoir Pathé Keïta. « Le président veut disposer d’un stock électoral. Malheureusement, il a le comité directeur à ses côtés. Tout ce qu’il apporte là-bas passe. Il ne veut pas montrer le fichier des votants parce qu’il sait bien que s’il le montre, nous détecterons les clubs fictifs. »

wiwsport.com