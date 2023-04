Au cœur d’une profonde crise l’opposant à l’académie Smash, dirigée par Xavier Benichou, partenaire du club, le Cneps vit des heures troubles depuis le début de cette saison. Actuellement dernier de Ligue 1 sénégalaise, les problèmes internes bouleversent le quotidien des pensionnaires.

Accusé de ne pas avoir respecté ses engagements par Benichou, le président du Cneps a décidé d’apporter des éléments de réponse et de donner sa version des faits. « Il n’a jamais été question de payer 60 millions pour que Benichou ait 85% de part dans la société », a déclaré M. Pape Sidy Lô, ce mercredi matin, lors d’une conférence de presse tenue au Cneps de Thiès.

C’est au bord des larmes, Pape Lô a rappelé l’origine du problème. Selon lui, la famille Benichou, frustrée, s’en est pris à sa propre personne en l’accusant d’escroquerie et en l’insultant en passant par l’équipe nationale. Le chargé de délégation de la sélection locale a raconté l’incident. « Après la victoire de l’équipe face au Libéria, Nicolas Benichou, au moment où les membres du groupe me félicitaient, a osé traiter, en filigrane, l’équipe nationale, d’équipe de merde . Parce qu’aucun joueur du CNEPS n’avait été retenu dans cette équipe ».

Parmi ses innombrables révélations, le président du Cneps est revenu sur le processus qui a poussé le club à accepter l’acte de cession, en évoquant la pandémie à Covid 19 et le désir du Stade Malherbe de Caen de devenir leur partenaire. Affirmant que l’objectif était de les impliquer davantage dans la gestion du club et qu’après discussion interne, un compromis avait été trouvé.

« Nous avons décidé d’ouvrir le capital social pour que les Benichou puissent apparaître dans la société. On leur a demandé de prendre en charge le salaire des joueurs pour la saison 2020-2021, à hauteur de 3 millions par mois pour qu’en fin de saison qu’on leur mette à 85% dans la société, pas du club, voilà l’accord. Et nous sommes tombés d’accord sur quelque chose, contrairement à ce qu’on dit dehors. Les documents sont là et vous seront remis. Parce que tout ce qu’on a fait, on a fait ça devant Notaire. », explique-t-il. Durant cette conférence, M. Lô est revenu sur l’origine de cet acte de cession propriétaire de Smash et ce qui l’a poussé à accepter cette insertion dans la société.

