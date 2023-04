Buteur ce week-end lors de la défaite 4 buts à 3 du Racing Club de Strasbourg face à l’AS Monaco, Habib Diallo en est à son 15e but de la saison en Ligue 1. Désormais dans le top 5 des meilleurs artificiers sénégalais de l’histoire du championnat, il est aussi à 1 pion d’atteindre la barre de 100 buts en club.

Habib Diallo est à 4 réalisations du meilleur buteur Kylian Mbappe. En 29 journées de championnat, le joueur formé à Génération Foot a déjà battu son record sur un exercice de Ligue 1 qui est de 12 (2019-2020). Connu pour son histoire avec les joueurs sénégalais, le championnat de France a vu passer de grands attaquants. Mamadou Niang, Moussa Sow, Souleymane Camara pour les plus jeunes et Boubacar Sarr Locotte, Jules François Bocandé et Thierno Youm pour les plus anciens y ont tous montré leur talent de renard. Depuis son premier but dans l’élite française, le 23 octobre 2016 contre l’OGC Nice, Habib Diallo marche sur les pas de ses aînés en faisant trembler les filets à 48 reprises en 142 matches.

Déjà parmi les plus grands attaquants sénégalais

Ce qui fait de lui le 5e meilleur buteur sénégalais de l’histoire de la Ligue 1 française. Devancé justement par Mamadou Niang qui caracole seul en tête avec 100 buts, Jules Bocandé avec 70 buts, Boubacar Sarr avec 64 buts et Souleymane Camara avec 62 buts.

L’ancien Messin, étant le seul joueur du top 5 encore en activité pourrait prétendre évoluer dans ce classement s’il multiplie ses bonnes performances. Pour ce, il va falloir que son club se maintienne (actuellement 16e à égalité avec le 1er relégable) ou qu’il trouve un club plus prestigieux en Ligue 1. L’attaquant de 27 ans a de très bonnes références et est réputé pour son flair et son efficacité devant les buts.

Cette efficacité, il a du mal à le prouver en équipe nationale. Contrairement en club, Habib peine à se faire une place dans le 11 d’Aliou Cissé. Fréquemment dans la liste depuis sa première convocation le 17 novembre 2018, le champion d’Afrique n’a été titularisé qu’à 5 reprises. Il compte à ce jour 16 sélections et 3 réalisations. Son dernier but inscrit contre le Mozambique au stade Abdoulaye Wade et sa bonne entrée au match retour peuvent déclencher une bonne spirale pour ce renard de surface.

wiwsport.com