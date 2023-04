Avec un Lamine Diack décisif, Ankaragücü a réalisé un bel exploit en se qualifiant pour les demi-finales de la Coupe de Turquie après avoir renversé Trabzonspor ce mardi soir (3-1).

Malgré sa saison compliquée en Championnat (premier non relégable), Ankaragücü sera bel et bien au rendez-vous des demi-finales de la Coupe de Turquie version 2022-2023. Pour ce faire, les hommes de Tolunay Kafkas ont réalisé un très bel exploit en dominant, mardi soir sur leur pelouse, Trabzonspor (3-1). Pourtant, les choses avaient mal démarré pour les Jaune et Bleu.

Après 22 minutes, Omur ouvrait la marque pour Trabzonspor et il a fallu attendre la seconde période pour que Lamine Diack et ses partenaires réagissent en égalisant grâce au Gambien Ali Sowe. Entré en seconde période, le milieu de terrain sénégalais de 22 ans a permis aux siens de prendre l’avantage en marquant d’une tête à bout portant sur un corner bien botté par Ghayas Zayid (69e).

GOL | 🟡🔵 MKE Ankaragücü 2 🆚 1 Trabzonspor 🔴🔵 #ZTK ⚽️ Diack 69' pic.twitter.com/hGHtKMicSi — A Spor (@aspor) April 4, 2023

Dominateur dans cette rencontre et beaucoup plus après la demi-heure de jeu, Ankaragücü ira jusqu’à corser l’addition et sceller définitivement sa qualification grâce à un doublé de Sowe (83e).

wiwsport.com