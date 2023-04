Régulier tout au long du mois de mars, Dion Lopy a été inclus dans l’équipe type Sofascore des moins de 21 ans des cinq grands championnats.

Ses performances lui ont valu d’être convoqué pour la première fois en équipe nationale du Sénégal pour les qualifications à la CAN 2023. Dion Lopy a été regulier avec son club du stade de Reims au cours du mois de Mars où il a disputé trois rencontres en championnat (deux victoires et 1 défaite). Le milieu de terrain de 21 ans a ainsi fait forte impression pour être nominé par le site sportif Sofascore dans un onze plein de talents et qui peut faire rêver les clubs européens.

Dans une équipe disposée en 3-4-3, Dion Lopy est aligné dans l’entrejeu en compagnie de Moisés Caicedo (Brighton), Aaron Hickey (Brendford) et de Destiny Udogie (Udinese). Dans les buts on a L. Chevalier (Lille) et en axe central le trio Gvardiol (Leipzig), C. Wooh (Rennes) et Bamo Meïté. Enfin en attaque, on a les « Baby Gunners » Gabriel Martinelli et Bukayo Saka et enfin Montpellierien Elye Wahi.

Lopy a bien accueilli cette distinction avec un message sur son compte twitter. « Se remettre en question, s’améliorer, progresser » a écrit l’international sénégalais qui vraisemblablement vise plus haut.

Se remettre en question.s améliorer,progresser…⏳🧠 pic.twitter.com/tvvKsu8AGj — Dion Lopy (@DionLopy) April 3, 2023

