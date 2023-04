Depuis son arrivée sur le banc du Bayern Munich, Thomas Tuchel se livre à son avis sur La revue de son effectif. Le technicien allemand en a profité pour parler de Sadio Mané, un joueur qu’il connaît bien.

Tout juste revenu de blessure, Sadio Mané vit une première saison compliquée sous les couleurs du Bayern Munich. Loin de ses standards qui lui ont valu le respect en Angleterre, le numéro 17 bavarois ne fait pas encore chavirer les supporters du géant allemand. De quoi interpeller son coach TT sur sa forme actuelle.

Alors qu’il l’a préféré sur le banc au coup d’envoi du Klasiker face à Dortmund, Thomas Tuchel a rappelé qu’il connait bien l’attaquant sénégalais désormais sous ses ordres. « Je le connais bien d’Angleterre. Il ne fait aucun doute que Sadio est un joueur de premier plan absolu. Il a marqué 20, 30 buts chaque année pour Liverpool et était un joueur clé absolu là-bas. Sa qualité ne fait aucun doute », s’est prononcé Tuchel sur le Ballon d’Or africain.

Aujourd’hui âgé de 31 lundi prochain, Sadio Mané, a besoin de temps pour s’adapter à la Bundesliga, selon son coach. Le Sénégalais a surtout besoin de confiance et de patience pour retrouver son meilleur niveau. « Même à son âge, il faut toujours du temps pour s’acclimater après un changement de club. Cela peut prendre du temps. Il n’y a aucun doute sur sa qualité et ce qu’elle peut nous apporter. C’est une question de confiance et de patience pour qu’il puisse revenir dans le rythme. Un but aide généralement à la confiance », a conclu TT au sujet du Nianthio en conférence de presse.

wiwsprt.com