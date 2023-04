Auteur de son premier but international, Iliman Ndiaye a également réalisé une passe décisive lors de la victoire 5-1 du Sénégal en éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations contre le Mozambique, ce qui a confirmé le « niveau qu’il est, maintenant« . Les managers sont souvent nerveux pendant les trêves internationales, gardant un œil attentif sur leurs joueurs dans l’espoir qu’ils reviennent sans blessure. Particulièrement à ce stade de la saison où Sheffield United, 2e de Championship avec 73 points, est dans le dernier virage de la montée. C’est pourquoi Heckingbottom pense que la confiance actuelle de Ndiaye ne profitera qu’à son équipe dans les semaines à venir alors qu’ils cherchent à assurer un retour à la Premier League.

« Il avait un grand sourire sur son visage quand il est revenu du Sénégal, il a vraiment apprécié, » a déclaré Heckingbottom « Je lui ai dit ‘vous sentiez-vous différent?’ Et il m’a répondu qu’il l’a fait. « C’est parce qu’il a maintenant une présence différente au sein de l’équipe sénégalais et qu’il est devenu l’un des principaux joueurs du manager. Il a dit que c’était différent. Ses performances, pour entrer dans l’équipe nationale, il est ce jeune garçon qui a commencé à gagner la confiance du manager. Vous avez pu le voir lors de la Coupe du Monde et il a conservé sa forme. Il ne peut rien faire d’autre qu’impressionner« , déclare le manager. Il ajoute : « Pour lui, son but marqué et son temps de jeu avec les Lions qui a considérablement augmenté montrent qu’il est en train de s’imposer dans cet effectif. Ce n’est pas un mince exploit d’entrer de s’imposer dans cette équipe. Jouer une Coupe du monde et être choisi pour commencer contre l’Angleterre, c’est un signe et il s’en sort bien. Pour moi, c’est une récompense pour le chemin parcouru et le niveau auquel il se trouve actuellement. On aura besoin de ça« .