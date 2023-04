Le Sénégal prépare l’avant dernière étape des qualifications pour les Jeux Olympiques. En vue de cette compétition qui aura lieu à Paris du 26 juillet au 11 août 2024, un tournoi pré qualificatif sera organisé. Ce tournoi communément appelé Africa men’s seven se jouera à l’Ile Maurice les 24 et 25 juin et verra la participation de 12 équipes nationales (Sénégal, Ghana, Cameroun, Île Maurice, Botswana, Burundi, Côte d’Ivoire, Lesotho, Algérie, RD Congo, Égypte et 12e équipe à définir ) qui disputeront les quatre premières places qualificatives pour le second et dernier tour.

C’est dans ce sillage que le staff de l’équipe nationale à VII – Masculin a publié une liste composée de 25 joueurs. Les présélectionnés seront en regroupement pour plusieurs jours et devront se battre pour figurer sur la liste finale. A noter qu’à l’issue de ce tournoi, les 4 meilleures équipes rejoindront l’Ouganda, le Zimbabwe, le Kenya, la Zambie, le Madagascar, la Tunisie, la Namibie et le Burkina Faso déjà qualifiés pour le second tour. Ils disputeront par la suite le dernier tour programmé du 16 au 17 Septembre au Zimbabwe où seules quatre nations qualifieront pour la phase finale des Jeux Olympiques.

Voici les joueurs convoqués

wiwsport.com