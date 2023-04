Ce sera un match nul pour le premier match de l’ére post Antonio Conte. Ce lundi sur le banc de Tottenham, le duo d’entraîneurs Cristian Stellini – Ryan Mason disputait son premier match en tant qu’intérimaire à Goodisson Park. Sans Pape Matar Sarr resté sur la touche mais avec Idrissa Gana Gueye du coté des Toffees, les 22 acteurs se sont livrés une partie intense avec notamment un carton rouge de chaque coté (Abdoulaye Doucouré et Lucas Moura).

A la 69e minute Harry Kane ouvrait le score sur penalty avant légalisation tardive de son compatriote anglais Michael Keane à la 90e minute de jeu. Avec ce match nul Tottenham est 3e de Premier League à égalité de points (50 pts) avec Newcastle (4e) et Manchester United (5e). En bas du classement, Everton figure à la 15e place.

