Il est dur d’imaginer qu’il ne brandira plus son long et grand drapeau pour donner de la force aux compétiteurs et témoigner son amour, son patriotisme exemplaire pour le Sénégal. Après 21 ans à supporter les victoires et les défaites du Sénégal, Momar Ndiaye plus connu sous le nom de Ndiaye Drapeau a rendu l’âme ce samedi 1er avril 2023, à 5 jours de son 62e anniversaire.

« Avant tout, je dois me présenter. Je m’appelle Momar Ndiaye alias Ndiaye drapeau. Je suis le porte-drapeau national de toutes les disciplines sportives du Sénégal. Je suis chevalier de l’ordre national du mérite décoré par le président de la République du Sénégal » déclarait-il à l’entame de chaque interview. Ndiaye savait bien se faire présenter aux journalistes.

Né le 6 avril 1962, il aurait pu devenir footballeur pour avoir joué comme un bon défenseur racontait-il sans réellement en faire une carrière professionnelle. Il deviendra supporter des sélections sportives sénégalaises pour suivre « sa destinée » aimait-il répéter ! « Tout comme Macky Sall est le président de la république du Sénégal, Matar Ba le ministre des sports, je suis le porte-drapeau de toutes les sélections nationales, un ambassadeur… ». Le petit homme se vouait corps et ame à son travail.

De l’accoutrement, du costume en vert-jaune-rouge et la casquette assortie, aux multiples médailles accrochées sur le buste du vêtement, Ndiaye ne passait pas inaperçu. Sans oublier, son grand drapeau, son outil de travail. « Ce que je sais faire avec le drapeau personne ne peut le faire » aimait-il souligner dans chaque discussion. Un drapeau qu’il a levé partout à travers le monde. Ndiaye-drapeau ne comptait plus ses nombreux voyages ou les compétitions couvertes. « Depuis 2002, je suis les équipes nationales partout. 11 coupes d’Afrique de football, deux de basket, un de handball et trois Mondial. J’ai même couvert les Jeux Olympiques Rio 2016. J’ai accompagné 13 ministres des sports » déclarait fièrement le supporter. Il est vrai qu’il était un témoin de beaucoup d’événements de l’histoire du sport sénégalais. Le rappel à Dieu de Momar Ndiaye est l’illustration parfaite de ce proverbe africain « Un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle ».

Généreux, dévoué, disponible, fédérateur, fidèle les témoignages sur les qualités de Ndiaye drapeau se multiplient depuis l’annonce de sa mort. Le plus marquant sera sans doute celui de l’ancien ministre des sports Matar Ba. « Pour me témoigner son amitié, sa fidélité, il avait fait transférer son lieu de vote à Fatick pour m’accompagner au delà du sport ». Ndiaye était fidèle à l’amitié au delà des collaborations ! Ce dimanche 2 avril, Momar Ndiaye a ainsi effectué son dernier voyage, direction la ville sainte de Touba. Après de chaleureux au-revoir avec la famille sportive sénégalaise à Rufisque. Cette fois-ci, il ne fera pas flotter le drapeau pour accueillir le ministre des sports, la délégation du CNOSS… Ndiaye est bien là mais dans une caisse mortuaire, le drapeau attaché dessus… Une image triste, une fin si soudaine !

wiwsport.com