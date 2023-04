Neuf mois après son arrivée au Bayern Munich, Sadio Mané reste timide comparé à son potentiel. Ceci fait réagir le président du conseil exécutif du club bavarois Oliver Kahn qui pense que le double ballon d’or africain « se cherche toujours au Bayern Munich ». Des propos relayés par le journal Kicker.

Avec 10 buts et 6 passes décisives en 28 matchs de compétition avec le club allemand, Sadio est loin de son ratio. L’ancien gardien international allemand Oliver Kahn s’est rangé du côté de son attaquant pour le galvaniser. Il déclare sur « Sky90 »: « Sadio est un phénomène à sa manière ».

Kahn ajoute que le sénégalais s’est retrouvé dans une situation qui lui semble inhabituelle. « Je ne pense pas qu’il ait eu une situation pareille à Liverpool où il a dû faire face à ce genre de qualité sur les flancs. Et Mané a également de la concurrence au milieu de l’attaque, dans laquelle il a complété la petite majorité de ses apparitions dans le onze de départ cette saison. Il a aussi joué au centre de temps en temps. Puis Choupo est venu avec sa grande forme et a ensuite marqué un but après l’autre »

Oliver ne manque pas d’encourager le natif de Bambaly puisqu’il affirme que Sadio « est un joueur avec qui il faut composer ». Toutefois, le récent limogeage de Julian Nagelsman et l’arrivée de Thomas Tuchel pourraient permettre à Sadio de renouer avec son efficacité.

wiwsport.com