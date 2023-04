Alioune Lindo Diop de l’US Gorée s’envole pour la France. Le jeune attaquant âgé seulement de 18 ans s’est officiellement engagé avec Amiens SC, pensionnaire de Ligue 2, actuel 11e. Désormais lié avec son la formation du nord de la France jusqu’en juin 2025, Lindo a rejoint la semaine dernière son nouveau club. Des difficultés liées à l’obtention de son permis de travail et de son visa ont retardé son départ plus tôt dans la saison, selon plusieurs sources. Il retrouvera ainsi ses compatriotes Papis Demba Cissé et Formose Mendy.